中央推出春遊補助專案，新北市政府加碼與智慧綠能電動機車WeMo Scooter合作，將電動機車帶入觀光景點，新北旅館業者更提供上百張免費住宿券及午、晚餐券，力邀民眾一起來新北「七逃」。新北觀旅局長張其強說，這是新北市第一次百家業者一起力挺市府，接下來還會爭取更多預算，推出更多好康活動，讓「新北走出去，遊客走進來，大家都發財」。

23日上午記者會，新北市旅館商業同業公會號召新北市近50家旅館共襄盛舉，邀請民眾到新北來趟2天1夜或3天2夜輕旅行，住宿還能享補助、抽大獎。

新北幅員廣大、旅遊路線相當豐富，新北市政府這次和智慧綠能電動機車服務 WeMo Scooter合作，推出綠能旅遊體驗，讓遊客能輕鬆遊玩「青春山海線」，本次試辦點為瑞芳區，透過低碳、綠能交通動線，串連起北海岸觀光亮點。

觀旅局表示，5月27日至7月12日，瑞芳區共設置6個借還站點，提供點到點的WeMo Scooter電動機車租借服務，站點包含「瑞芳火車站」、「象鼻岩」、「深澳鐵道自行車站（近八斗子火車站）」、「海科館火車站」、「海科館探索館」、「環保復育公園停車場」，遊客只要打開WeMo Scooter APP即可一鍵租還車與付款。

只要透過WeMo Scooter APP加入會員，即加贈30元騎乘金，於活動期間在試辦瑞芳區租借車輛，可享前15分鐘免費騎，6處站點間距離，幾乎都不超過15分鐘，等於免費騎，出示WeMo騎乘紀錄，享海科館半價遊，活動期間，再加碼抽1名幸運兒，享7天免費騎活動。

張其強表示，這是新北市第一次有超過100家的觀光業者，一起力挺市府，爭取國內的旅遊市場，未來觀光局不但會和大家一起爭取預算、觀光客，「市場在哪裡，我們就會去哪裡」。

張其強說，今年暑假，更將首度，和旅館、民宿、旅行社及伴手禮業者，一起在高雄、台中，舉行大型的新北旅遊推介會，和中南部的同業接軌，歡迎全台灣的民眾，都能來新北玩，不只歡迎國際觀光客，更歡迎國內民眾，到新北國民旅遊。

張其強也說，新北已經突破400萬人口，這麼大的人口紅利，不同行政區的市民，也能夠到市內的其他地方走走，甚至兩天一夜的小旅行，感受一下不同的山海景色，體驗各地特有的農漁特產、小吃美食，新北市觀光局會和所有業者，一起讓「新北走出去，遊客走進來，大家都發財」。

(中時 )