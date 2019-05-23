章子怡以一襲黑色開中門禮服現身紅毯。（圖／達志影像）

第72屆坎城影展正在如火如荼進行中，影星章子怡以一襲黑色開中門禮服現身電影《好萊塢往事》紅毯，胸前的薄紗設計讓章子怡東西半球全都露，其中她一個彎腰更是讓傲人上圍呼之欲出。

章子怡身穿黑色簍空長裙踩紅毯，胸前薄紗不只放風東西半球，禮服收腰設計更顯章子怡的纖細蠻腰，讓她舉手投足性感又優雅，而在章子怡曬出的VLOG影片中，她一個彎腰拉裙子的動作，更是讓傲人上圍撐滿薄紗，身材實在辣翻。

(中時電子報)