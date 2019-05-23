立法院日前三讀通過同婚專法草案，5月24日開放同志登記第一天，北市府統計，已有169對同性伴侶預約辦理登記，民政局明將在信義區行政中心旁廣場舉辦「邁向524．幸福起跑線」戶外婚禮派對，同時還準備524份「邁向524 LOVE愛最大」手工皂紀念禮品，祝福完成登記的新人幸福美滿。

明天將是開放同志結婚登記第一天，截至昨天下午5時，北市12個行政區戶政事務所共受理169對同性伴侶預約登記，女性105對、男性64對，北市第一對同志新人預計於早上8時30分於信義區戶政事務所完成登記。

配合同志結婚登記開放第一天，民政局將舉行戶外婚禮派對，邀請前往信義區戶政事務所辦理結婚登記的同志新人走紅毯，接受眾人的祝福，也共同見證亞洲第一個同性婚姻登記國家歷史性的一刻。

民政局表示，因應同志結婚登記首日可能湧現人潮，各戶政事務所將視人潮機動性加開服務櫃台，並已完成櫃台與志工任制同志家庭講習，確保同仁及志工能秉持正確及友善的服務態度；同時明天於北市戶政事務所登記結婚新人，免費贈送手工皂紀念品，限量524份，送完為止。

民政局指出，524辦理同志結婚登記時間為上午上午8時30分至晚上8時，欲辦理同性結婚登記者應持身分證、戶口名簿、結婚書約且有證人簽名等文件，前往各區戶政事務所辦理即可。

(中時 )