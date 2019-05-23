如今「波神」波爾金吉斯的名聲徹底被搞臭了！先前爆出性侵鄰居、遭球迷痛毆等風波的波爾金吉斯，23日又被尼克總裁米爾斯爆料，曾經直接走進球隊高層辦公室，威脅尼克高層假如7天內不把他交易出去，他就會回到歐洲打球。

「當時波爾金吉斯走進我的辦公室，球隊總管佩瑞也在現場，他非常直接了當告訴我們，說他不想繼續待在這裡，他不會跟尼克續約的，」強調當時波神口氣強硬的米爾斯說，「他只給我們7天時間把他交易出去，否則他就回去歐洲。」

結果遭受「恐嚇」的尼克高層，只好把波爾金吉斯交易到獨行俠，換回丹尼斯史密斯、狄安卓喬丹、麥修斯與兩個首輪選秀權，可是無論如何尼克都算虧大了，畢竟他們從2015年以第4順位選來波神之後，就在全力栽培這名歐洲新秀。

波爾金吉斯上季場均摘下22.7分、6.6籃板與2.4火鍋的亮眼數據，卻因左膝前十字韌帶撕裂重傷，上季只打48場，本季更是提前整季報銷，這也造成尼克不敢冒險跟他續約，反而是獨行俠願意賭一把，讓波神跟東契奇組成未來核心。

(中時電子報)