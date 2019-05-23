▲南開科大公開展示「樂關懷、愛飛揚」服務學習成果。（楊樹煌攝）

南開科技大學為鼓勵學生積極參與服務學習課程，今23日在全校學生幹部代表座談大會上，公開表揚107學年度各系所服務學習績優學生，校長孫台平頒發獎項後表示肯定獲獎學生的努力並鼓勵更多南開學生參與分享服務學習的成果。

南開科大學務長陳榮煇表示，南開推動學生服務學習課程與活動，今年邁入第8個年頭，學務處生活輔導組用心透過多元服務學習方案，引導培養學生從服務中，體驗反思利人利己的學習經驗，老師及學生都在服務學習中獲得成長，並使學生能將所學，藉由「準備、服務、反思、慶賀」實際參與的過程，具體轉化成投入校園與社會公共事務的新興力量。

今年獲獎服務學習績優學生名單如下，行銷一甲陳政群、機械車一乙劉晉豪、應外一甲張容瑄、文創一甲邱冠華、機械車一甲黃銘輝、 休閒一乙吳玥蓉、精機一甲陳霆叡等共計18位同學，除獲頒獎狀外並有南開書坊的圖書禮卷獎學金。

南開「樂關懷、愛飛揚」服務學習績優表揚同時也舉辦成果展，參與師生卯足全力分享他們身體力行的服務行動成果，加強各學系間的交流與觀摩。

學務長陳榮煇說，關懷社會的「服務力」已經是公民教育極為重要的一環，「服務力」更是大學生活中的重要潛課程，如何積極推動相關措施，引導學生透過服務過程的參與，培養參與社會的力量，實為學生在學期間應培植的能力。

未來，南開科大將持續營造推動服務學習友善環境，並建構相關課程與活動，促進同學、師長間交流，進而在「全人教育、溫馨校園、終身學習」的教育理念下，讓南開學子將服務學習內化為服務人群的能力，並讓服務成為學生生活的一部份。

(中時 )