國防部23日發布新聞稿披露，美軍2艘作戰艦22日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽。

國防部並指出，美艦經台灣海峽自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵全程嚴密掌握我國周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請國人放心。

(中時 )