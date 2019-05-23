美艦通過台海峽 國防部：全程掌握 11:362019/05/23 中時 楊佳穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣海峽中線示意圖。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部23日發布新聞稿披露，美軍2艘作戰艦22日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽。 國防部並指出，美艦經台灣海峽自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵全程嚴密掌握我國周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請國人放心。 (中時 ) #台灣 #國防部 #台灣海峽 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 參謀總長李喜明主持國防部防災整備會議 12:252019/05/20 政治 暴雨來襲 軍方嚴密防備參謀總長李喜明親坐鎮 12:342019/05/20 社會 賣偽造菲護照就讀美國學校 業者遭查辦 15:592019/05/20 社會 總統府：台灣博覽會要讓全世界當台灣客戶 15:432019/05/20 政治 舉辦台灣博覽會 蔡英文盼吸引全球客戶 15:482019/05/20 財經 川普傷害美經濟! 鞋業巨頭率173美企怒吼 20:002019/05/21 財經 中美角力 陸防長隔8年再征香會 04:092019/05/22 焦點新聞 反霸凌主義 中國不再挨打 04:092019/05/22 論壇廣場 憂貿易戰 大陸廣汽暫延進軍美國市場 11:092019/05/22 財經 美2艦通過台灣海峽 國防部：我嚴密掌握 10:592019/05/23 軍事 政治熱門新聞 2020民調 綠粉希望藍營總統人選是他 - 政治 霸王條款將出？網：賴自砍雙手讓蔡重傷 - 政治 最新民調 國民黨內韓國瑜、郭台銘拉開差距 - 政治 回應黃光芹「花天」說 韓國瑜：睡前念心經 - 政治 民進黨總統初選 小英被爆怕人家講她這句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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