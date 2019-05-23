今年賽季洋基就如同金鶯的大剋星，昨天金鶯才創下大聯盟史上最快、僅48場比賽就挨百轟的球隊，而其中最會打金鶯全壘打的就是洋基。今日洋基再創一項大聯盟紀錄，本季洋基連續6場比賽在金鶯主場敲出3支全壘打以上，成為史上首支在同一球場達成該紀錄的球隊。

自4月6日洋基作客巴爾的摩金鶯公園球場(Oriole Park at Camden Yards)進行3連戰，再加上今日剛結束的3連戰，共6場比賽洋基都在金鶯主場敲出3支全壘打以上。

今日比賽中，2局上洋基艾斯卓達(Thairo Estrada)和拉瑪修(DJ LeMahieu)各敲出2分炮率先取得4分領先，接著3局上托瑞斯(Gleyber Torres)敲出本場比賽洋基的第3轟創下大聯盟紀錄。不過洋基對上金鶯可不手軟，G.桑契斯(Gary Sánchez)在4局補上一轟，5局上托瑞斯連再開轟達成雙響炮，光這場比賽洋基就敲出5發全壘打，得到的7分全靠開轟，最終以7比5擊敗金鶯。

托瑞斯是1951年後，首位單季對戰金鶯擊出4次雙響炮以上的選手，其中本季12發全壘打就有10發苦主是金鶯投手，也是本季大聯盟對戰單一球隊擊出最多轟的球員。而另一位「金鶯殺手」還有G.桑契斯，本季對戰金鶯擊出9支全壘打，其中7支是在金鶯主場所擊出。

(中時電子報)