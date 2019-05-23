陳明文痛批 卓榮泰沒收中執會 11:402019/05/23 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委陳明文23日痛批黨主席卓榮泰藐視中執會。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對民進黨22日中執會討論總統初選協調蔡、賴之事遭黨主席卓榮泰宣布休息而無結果，民進黨立委陳明文23日在立法院痛批卓榮泰藐視中執會，並強調從來沒有黨主席這樣沒收中執會，直言此事非常離譜。 (中時 ) #中執會 #卓榮泰 #黨主席 #民進黨 #沒收 也許您會感興趣 推薦閱讀 恢復四書五經遭諷 網驚韓國瑜神機妙算 10:082019/05/19 政治 綠重返執政3年 5成7民眾不滿執政表現 11:442019/05/19 政治 北京如如不動 綠仇中牌打在棉花上 04:102019/05/20 焦點新聞 綠重返執政3年 57％民眾不滿意 04:102019/05/20 焦點新聞 2020是支持或反對蔡英文之戰 04:102019/05/20 時論廣場 繼四老後 綠青壯派逼宮蔡英文棄選2020 15:452019/05/20 政治 韓國瑜爆料！一堆民進黨人超想去大陸 09:302019/05/21 政治 不接受賴清德解方 蔡陣營批黨中央偏袒 21:262019/05/22 政治 中執會突散會 蔡陣營批黨主席卓榮泰偏袒 21:392019/05/22 政治 蔡痛批卓偏袒 無異沒收中執會 04:102019/05/23 政治要聞 政治熱門新聞 2020民調 綠粉希望藍營總統人選是他 - 政治 霸王條款將出？網：賴自砍雙手讓蔡重傷 - 政治 最新民調 國民黨內韓國瑜、郭台銘拉開差距 - 政治 回應黃光芹「花天」說 韓國瑜：睡前念心經 - 政治 民進黨總統初選 小英被爆怕人家講她這句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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