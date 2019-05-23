針對民進黨22日中執會討論總統初選協調蔡、賴之事遭黨主席卓榮泰宣布休息而無結果，民進黨立委陳明文23日在立法院痛批卓榮泰藐視中執會，並強調從來沒有黨主席這樣沒收中執會，直言此事非常離譜。

(中時 )

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