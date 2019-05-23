國際觀光客來台旅遊到台中市遊覽人數在全台灣的排名僅佔第八名，台中市在觀光的表現並不好。而在自然美景的景點外，吸引受訪國際觀光客來台觀光最主要的因素，第一就是美食特色小吃。觀光旅遊局長林筱淇說，市府積極爭取與米其林指南合作的意願，未來將會持續努力爭取。

市議員陳淑華23日抨擊說，市府在吸引國際觀光客來台中市，缺乏積極性的政策；她要求台中市政府從美食小吃做為主要的推動內容，建議邀請米其林來台中市對台中美食小吃進行評鑑，藉以提升台中市的觀光；中市有高美濕地國外旅遊網站列為一生必到景點，有彩虹眷村等特色景點，觀光資源豐富。

陳淑華指出，台中做為台灣的第二大城市，對國際旅客的來客到訪表現不佳，根據交通部觀光局在2017年針對國際觀光客來台灣旅遊的調查報告中，來台灣景點旅遊的縣市僅排位在第八名，六都之中僅在第四位，相對於台中市所擁有的資源來說的確欠佳。

陳淑華說，根據同一份報告，逛夜市是來台國際旅客最主要的活動，而美食特色小吃則是吸引觀光客最主要原因之一。台中市有最大夜市逢甲夜市，有領先全台的創意特色小吃、糕餅產業等，但在國際旅客的到訪上卻大幅落後台北的士林夜市、饒河夜市等夜市。

台中市有中、西、日式及世界各地美食餐廳，有最富特色的在地及創意小吃，要加強推廣的力度，陳淑華特別建議邀請米其林來評鑑台中市的美食及旅遊各項指標；邀請米其林是件高難度的事，台北市花了至少七、八年的時間米其林才同意評鑑，就要看台中市政府是不是夠努力用心了。

林筱淇表示，台中市的美食名冠全台，期盼能透過米其林指南的發行吸引世界各地觀光客到來，市府內部在上任後即進行研議，這幾個月以來，觀旅局不但與交通部觀光局反映期盼共同爭取，同時也與米其林指南台灣代表聯繫，表達台中市積極爭取與米其林指南合作的意願，未來將會持續努力爭取。

(中時 )