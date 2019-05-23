美女議員劉惠娟卻在質詢狼師事件後，被簡訊騷擾。（吳敏菁攝）

美女議員劉惠娟卻在質詢狼師事件後，被爆炸式電話不停騷擾。（吳敏菁攝）

彰化縣驚爆狼師性侵國小學童，卻在４年後才被解聘，引起眾議員質詢關心校園安全，美女議員劉惠娟卻在質詢狼師事件後，被爆炸式電話、簡訊騷擾，再次提出質詢，彰化縣警察局長方仰寧表示，已經鎖定對象，也呼籲又遇到類似騷擾事件，不要姑息，一定要報案。

劉惠娟今天在質詢表示，質詢狼師事件後，每天從早到晚，再到凌晨，接到2、30通未顯示來電號碼的電話，真得嚇到了，懷疑是受到某個領域特別注意，當民意代表，電話不能關機，遇到這種爆炸式的騷擾，真不知道怎麼辦？更可惡的是，簡訊也來了，傳一些當我老婆，老婆我愛你....等不堪入目的騷擾言語，不勝其擾。

彰化縣警察局長方仰寧表示，這個案件已經受理，並相當關心，基於個資保密，沒有報告縣長，但是已經掌握對象，並提醒大眾，遇到這種狀況，千萬不要姑息，由於通訊監察有報護制度，除非報案，否則不能調閱，但是只要保案，警方一定有能力繩之以法。

(中時 )