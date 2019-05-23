一名吳姓身障婦人在前2年，先後將台南市的透天厝及一戶公寓贈與謝姓兒子，但兒子獲贈房產後卻不扶養她，讓吳婦只靠政府給的每月4千元身障補助度日，每天僅吃一餐，後來兒子去年8、9月間與女友吵架，怪罪是她居中破壞，不時以口頭、簡訊或電話等方式對她辱罵「要死快去」、「沒資格做人母親」等語，吳婦心寒決定向法院訴請撤銷贈與房地產給不孝兒，獲法官判准。

吳婦指出，兒子甚至對她出言恐嚇，要她通知其女友與他聯絡，否則就要搞掉房地產，讓她無法居住，不然他還會「到女友家抓人、放火、找女友父親輸贏」，因對不孝兒感到痛心，因此決定訴請撤銷給兒子的兩處房地產贈與。

台南地院法官審酌，據吳婦出示相關的贈與移轉契約書，與兒子及其女友間的訊息對話內容，認為吳婦已無配偶及財產，謝男有扶養之義務，但謝男不僅未扶養，還恐嚇母親，已違反強制罪及恐嚇罪行，因此裁准撤銷贈與，判謝男要將兩處房地產登記移轉給母親，全案仍可上訴。

(中時電子報)