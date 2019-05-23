新北市環保局22日許接獲新北桃園環保共同打擊聯絡平台通報，新北鶯歌鳳吉一街與桃園市龜山區交界的鳳吉橋下渠道，疑遭排放混濁廢水汙染，稽查人員循線追查，查獲協和建設股的建案工地內泥水未依規定排放，當場開單舉發，最高可處600萬元罰鍰。

新北市環保局表示，新北市與桃園市合作創立環保共同打擊聯絡平台，在日前兩市市長會面時後，平台間的合作關係更為緊密。

環保局22日接獲桃園市環保局通報後，稽查人員趕赴汙染現場，該區域鄰近重劃區且附近並無工廠，研判汙染來源為營建工地。

稽查人員鎖定重劃區內大型建案展開地毯式稽核，果然查獲位於鶯歌鳳七路與鶯歌路口的協和建設股份有限公司，將工區內泥水以沉水馬達未經沉砂措施排放至工區外溝渠，工地負責人也坦承連日豪雨不斷才會做出違法行為。

環保局說明，該營建工地雖有向環保局提出營建工地逕流廢水削減計畫書，但未依規定實施，致泥水汙染沿岸排水渠道，已依水汙法開單。

(中時 )