美國聯邦參院外委會22日審查並通過參院版支持我參與「世界衛生組織」(WHO)之法案，並以口頭表決方式無異議通過參院第249號法案（S.249），要求美國務卿研擬策略協助台灣重獲世界衛生大會觀察員身分，外交部表達最誠摯的感謝。

外交部表示，上述法案是由參院「台灣連線」共同主席殷霍夫(James Inhofe, R-OK)及孟南德茲(Robert Menendez, D-NJ) 領銜提出，獲得參院外委會亞太小組民主黨首席議員馬基（Ed Markey, D-MA)、西半球小組主席魯比歐(Marco Rubio, R-FL)等17位兩黨參議員連署支持。聯邦眾議院前已於本年1月22日通過該法案，展現美國國會兩院不分黨派對我參與國際組織的強勁支持。

外交部指出，美國對台灣參與WHO的關心與支持從未停止，聯邦眾院「國會台灣連線」4位共同主席近曾聯名致函「世界衛生組織」(WHO) 幹事長譚德賽(Tedros Adhanom Ghebreyesus) ，強烈呼籲WHO邀我參與本(第72）屆「世界衛生大會」(WHA)。美政府高層也多次公開重申美國強烈支持台灣參與世衛組織，包括美衛生部長阿查爾（Alex Azar)在本年世衛大會中發言力挺我案，並主動公布與我衛生部長陳時中舉行雙邊會談的合照，向國際社會明確傳達美方的立場與期盼，並協調各國挺身為我發聲。

外交部強調，台灣雖然在爭取參與今年世衛大會面臨艱難的挑戰，但感謝美國堅定不移的支持力挺，尤其積極邀集理念相近國家為我發聲，外交部感謝美國政府、國會乃至人民對於台灣參與世界衛生組織的支持與協助。我國具備貢獻全球防疫體系能力，盼與世界各國一起努力，共同維護全人類的健康安全。

(中時 )