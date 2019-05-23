前中研院長李遠哲。(翻攝眾報)

針對總統蔡英文最近拋出的改善缺地、缺水、缺電、缺才及缺工等「五缺」問題，前中研院長李遠哲表示，台灣應跟隨國際腳步，解決五缺外，還需改善空氣汙染與溫室氣體（暖化）等兩多問題；他透露，曾多次與蔡總統談，但蔡總統一直回答「那是下一代的事」、「那是前朝的事」，讓他失望。

李遠哲是在接受《眾報》專訪時，做了以上表示。他說，他曾向執政團隊提出，應與國際同步，解決空氣汙染與溫室氣體（暖化）問題，但政府的反應讓他相當失望。

他說，他有機會就會提醒政府除了五缺之外，我們有兩個東西太多了，即空氣污染及溫室氣體太多，如果不解決，經濟愈拚環境愈壞，結果是死路一條。他回到台灣後，一直跟政府說我們要努力，將五缺與兩多一起解決，但我們的政府沒有醒過來。

李遠哲更透露，他曾多次向總統蔡英文提出政府應規劃時程，逐步解決空污及溫室氣體過多問題，但蔡總統的回應，讓他失望的。他說，總統任期是4年，他常告訴蔡總統，2030年應該針對兩多要怎麼做，蔡總統就回說，「這個是2025年之後的事，是下一代的事，她不管」。

李遠哲進一步解釋說，「溫室氣體排放的減少，不能這樣子」、「我們真正要努力的話，2050年要達到0排放的目的」，0排放就是我們排放的與地球吸收的量達到平衡，讓溫室氣體不再增加，但蔡總統一直說，2050年是下一代的事。

李遠哲表示，又有一天，他告訴蔡總統「全世界都在努力2050年二氧化碳排放量下降到一公噸，亦即人均要下降到一公噸，甚至到零，但我們政府的計畫、規劃裡面，是下降到約5.3還是5.6公噸，所以每個國家都在努力下降到一公噸或零排放時，台灣就是高高在上」。他告訴蔡總統，全世界在努力過程中，是不會接受台灣這樣的規劃，蔡總統竟回「你講這是前朝的事，是前朝規定的」。李遠哲認為民進黨應是比較進步的，蔡總統又竟回，「不是啦，這是民進黨現在政府的政策」，讓他相當失望。

李遠哲指出，他在世界各國跟很多元首討論這個問題，他們反而比較認真想積極處理，第三世界許多國家至今為止，人均排放都沒達到5公噸，包括印度等，中國大陸的人均排放也才7公噸。

(中時電子報)