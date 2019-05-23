如何改善台灣低薪困境？鴻海董事長郭台銘昨透過臉書拋出解決方案，對於賺錢卻維持低薪的企業，政府不提供標案、補助與減稅。新北市前市長朱立倫今天受訪表示，對不加薪的賺錢企業加稅，與他過去倡議的加薪三法，都是相同邏輯；郭台銘是全台灣最大企業的領袖，出來呼籲應該會有效果。

在拚經濟的議題上，朱立倫說，他的解方就是「開放、開放、開放」，就是「小政府大國民」。他表示，政府對所有民間企業只有創造最好的環境、最少的限制，將障礙通通舖平，就是對民間最大的幫忙。

開放鬆綁會不會引發是為了讓大陸人士來台工作的質疑？朱立倫反駁，與其每天想大陸的人才會不會來台灣，應該要想是不是人才這才是重點，人才為什麼不能用？反倒是要大幅開放，讓好的人才為台灣所用，法令限制不應太嚴。

他認為，台灣在很多技術、人才上依賴美國，但大陸是台灣產品出口地，在陸美貿易大戰當中，對台灣是危機也是機會，台灣是非常好的中介者跟調停者，可降低兩邊衝突，不用都抱著美國大腿，也須完全聽北京的，要走平衡的角色，就是親美和中的路線。

(中時 )