韓粉看過來！高雄市長韓國瑜能否順利披藍袍出征2020，一直是韓粉關注的話題。之前原要在5月26日台中舉辦的挺韓大會，因故暫緩，讓韓粉好難過。不過，這次「國民黨台中市議會黨團」將在6月15日舉辦挺韓誓師大會，將再點燃韓粉熱情！韓國瑜更答應出席當天的活動，預料韓粉情緒將High到最高潮！

曾是民進黨員的陳清茂等曾在4月27日於鳳山舉行首場挺韓大會師，當晚高峰達3萬人，韓國瑜無預警現身讓不少支持者感到開心。而為力挺韓國瑜更上一層樓，這群韓粉更往台中移動，舉行台中韓粉大會師活動，但為不造成韓國瑜的困擾，且避免民進黨見縫插針，526全台串聯活動暫停舉辦，讓不少韓粉好生失望。

不過，台中韓粉不用失望！據《聯合報》報導，由於近來國民黨總統初選內鬥不斷，韓國瑜聲望和民調有下滑趨勢，為了安撫台中韓粉的心，以及重新團結士氣，「國民黨台中市議會黨團」將在6月15日租用台中七期三千坪空地，舉辦挺韓誓師大會，韓國瑜更將親臨現場，預料將帶動整場活動的高潮，保證讓韓粉HIGH翻天！

(中時電子報)