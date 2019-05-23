時值梅雨季與汛期，立法院今(23)日邀請科技部進行汛期整備專案報告，立委質疑政府不重視防災研究，防災研究核定補助金額、大屯山地下岩漿庫位置與地貌研究申請計畫也減少，經費都移到AI領域。

立法院教文會今日邀請科技部就「汛期整備之災防應用」進行專題報告並備質詢，科技部長陳良基未到場，由科技部政務次長謝達斌到場答詢。

立委柯志恩在質詢時批評科技部不重視災防研究，105年度防災學門核定補助金額為1.75億元，107年度只剩下約1.5億元，另有關確認大屯山地下岩漿庫位置與地貌的原研究計畫申請經費也降低，科技部將經費移到AI研究等其他科研領域。

謝達斌回應，科技部核發科研經費，乃由各學門學者專家審議，並採共識決，科技部很重視基礎科學研究，但要尊重各學門獨立審查結果，部長、次長也不能從中干預。

立委吳思瑤則在質詢時表示，災防科技中心2017年度KPI值達100％，其中包含防災科技應用技術發展、學術能量累積以及防災資訊應用服務平台等應用，達成率皆為100％。

吳思瑤以其轄區士林北投區為例並指出，大屯火山2月份便發生多起有感地震，羅列以下檢視項目，包含：大屯火山觀測（TVO）人力與預算、修正災害防救法並納入火山災害防救主管機關、建立火山科技防災且盡速建立災害潛勢地圖、火山災害警報納入國家災害告僅系統（PWS）、建立火山災防演練與應變標準作業流程，科技部與內政部相關單位沒有落實。

吳思瑤說，2017年11月7日立法院三讀通過修「災防法」，並將火山災害納入國家災害項目，中央地方也建立火山防災演練作業流程，大屯火山有編列預算，卻以每年預算來處理，其中台北都會防災科學任務，確認大屯火山地下岩漿庫位置與形貌，2017年度預算為6千萬，另外在北台灣火山觀測與防災應用上，2019年度核定經費為546.3萬元，卻沒有被作為常態性預算編列。

吳思瑤也提到，火山災害卻未被納入國家災害告警系統，憂心對民眾安全造成威脅，並詢問相關系統何時上線？

科技部政務次長謝達斌表示，火山災害淺勢圖已完成，尚未上線；國家災害防救科技中心主任陳宏宇則說會研議辦理。

(旺報 )