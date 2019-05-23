◎柯文哲出發訪日 今與謝長廷同台受矚目

台北市長柯文哲今出發訪日，在松山機場他受訪表示，此行有多重目的，包括城市外交、台日觀光交流與能源議題。但被問到許多行程不公開，是否日方也對他可能參選總統而特別謹慎？柯沒有多做表示，僅說外交上很多事不要敲鑼打鼓。

◎支持蔡英文競選連任 麻豆區里長全數連署

民進黨總統初選民調方式搞不定，不過今（23日）早台南市麻豆區中興里長吳振和於麻豆良皇宮表示，麻豆區現任20位里長已全數簽名連署，全力支持蔡英文總統2020競選連任。

◎未成年無照駕車夜遊 失控衝撞分隔島２傷

苗栗縣後龍外環道往北剛過東西向快速道路出口23日凌晨2點半發生車禍事故，1輛黑色轎車闖紅燈高速行經外環道，疑似為閃避左側綠燈直行的車輛，失控向左偏騎上分隔島猛力衝撞路桿，造成車輛2名未成年少年受傷送醫，其中1人傷勢較重尚無意識，詳細事故原因有待警方調查。

◎毒災暨空汙防救演練 提升應變觀念與技能

為提升毒化物事故應變預防及技能，新竹市環保局23日在力晶科技廠，舉辦「毒災暨空污聯合防救演練」，共有18個單位、300多人參加演練，近100家廠商觀摩，演練過程相當逼真。

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(中時電子報)