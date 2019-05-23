美中貿易協議因雙方對彼此發動報復性關稅，協議何時出爐前景不明。而美國財長梅努欽22日表示，美中兩國領導人可能在G20峰會上見面，但美國也正利用30至45天的時間，研究對價值約3000億美元中國大陸商品加徵的關稅對美國消費者的影響。

自10日起美中貿易談判陷入僵局，未能終結持續10個月的貿易戰，美國也指控北京出爾反爾，故把對2000億美元中國大陸商品加徵的關稅由10%加碼至25%，中國大陸也對美國商品採取報復措施。

據路透社22日報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）22日在出席美國眾議院金融服務委員會的聽證會表示，美國正研究對其餘3,000億美元中國大陸進口商品加徵關稅，將給消費者帶來什麼樣的影響，可能還需要30天到45天才能做出決定。他強調，關稅對美國消費者的影響，是美國貿易戰的關鍵考量。

對於川普與中國大陸國家主席習近平是否在G20見面並達成貿易協議，梅努欽表示希望美中雙方重回談判桌，「兩位領袖6月底可能見面」。不過美方在30天完成關稅影響研究，也表示當川普預定於6月28至29日在日本舉行的20國集團（G20）高峰會與中國大陸國家主席習近平會晤時，下一波關稅措施將會準備就緒。

中國外交部長王毅22日表示，中國一直開啟大門，準備與美國進行進一步貿易會談，但北京當局不會接受任何不公平協議。

(中時電子報)