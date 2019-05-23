前年9月民雄鄉大士爺文化祭時，時任縣長張花冠被同黨立委陳明文強行摟肩講話，張花冠控陳涉嫌性騷擾、恐嚇的官司案，去年8月底偵結不起訴處分，張花冠聲請再議，經臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察長發回續行偵查，今偵查終結，嘉檢以告訴人撤回告訴、犯罪嫌疑不足等理由，不起訴處分。

不起訴書提到，張花冠指稱，與陳明文一同走向大士爺文化祭觀音大士火化升天祭典主祭台途中，陳用手勾住他的脖子，並靠近他耳邊說「恁爸擺好的七星燈，如果把我踢倒，我就給你死的很難看(台語)」，使他心生畏懼、對安全有危害之虞，因此提告性騷擾、強制罪及恐嚇危害安全罪嫌。

檢察官基於張花冠已撤回性騷擾告訴，陳明文犯罪嫌疑不足，且無妨害他人權利的犯意，客觀上難認有對張花冠施以強暴、脅迫等犯意，與刑法強制罪之構成要件不符，也查無積極證據認為陳明文有恐嚇犯行。

陳明文回應，「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」張花冠則表示，當時很生氣所以提告，現在想開了就沒有什麼，張也強調，尊重女性是這個社會應有的態度。

(中時 )