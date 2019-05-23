網路紅人鍾明軒翻唱歌曲《煎熬》爆紅，因此有「煎熬弟」的封號，不過獨特的中性氣質讓他從小到大飽受霸凌，但總以樂觀正面態度看待一切，不過昨天她罕見暴怒表示放學聽到同校男大生起鬨要揍他，讓他回嗆：「請不要無知，老娘不需要被你們霸凌」。

鍾明軒在臉書PO出影片，難掩氣憤表示：「前幾天放學時，有一群直男在校門口看他，等他走過去之後就說『欸，那鍾明軒，揍他、揍他』」，讓他對於學校男同學行為幼稚到這種地步感到無奈，不禁反問：「優越感是這樣取得的嗎」？接著表示：「上大學目的只是要趕快畢業，很多人都以為我被霸凌是小時候的事情，但現在還是遇到很多這種現象」，也再度提起2000年前由於性平教育不普遍，導致葉永鋕遭罷凌逝世，由於處境類似讓他表示很懂當時對方的心情，最後更撂下狠話：「請不要無知，老娘不需要被你們霸凌」。

鍾明軒描述被霸凌過程。(圖/鍾明軒臉書)

對此許多網友也紛紛留言力挺，「那些沒水準的屁孩膽敢霸凌你，千萬別姑息，務必保護好自己」、「讀到大學智商還停留在屁孩階段？這是發展遲緩嗎」、「人與人之間若沒有了尊重，那就什麼也不是」。

(中時電子報)