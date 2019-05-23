在陸美貿易談判陷入停滯之際，兩國的官員都表示有意願重啟談判，但又都指責對方是造成目前僵局的原因。6月底20國集團(G20)峰會的陸美元首見面，或許是重啟談判的關鍵。此外，大陸外交部長王毅22日針對陸美貿易戰表示，陸方不能接受美方將陸美貿易談判建立在不平等的基礎上，任何不平等協議都不可能成立；如果美方選擇極限施壓，陸方堅決奉陪到底。

美國之音報導，美國財政部長穆努欽22日在美國眾議院金融服務委員會作證時表示，他對重返談判桌前仍感到樂觀。他說：「很遺憾，中國向後退了一大步。但有時你必須要先向後退然後才能往前走。」穆努欽是美方與中國貿易談判的二號人物。

北京方面似乎也對重啟談判寄予希望。大陸駐美大使崔天凱21日接受福克斯新聞採訪時表示，陸方仍準備好與美方繼續進行磋商以得到結果。他說：「我們的大門仍然是敞開的。」

儘管如此，陸美兩國還沒有重啟談判的具體計畫。美國財長穆努欽在步入聽證會場前對美國財經頻道CNBC表示，目前還沒有去北京談判的具體安排。而在上一輪陸美貿易談判結束後，主導陸方談判的大陸副總理劉鶴對中國媒體表示，雙方同意下一輪談判在北京舉行。

現在，在川普政府公布兩項措施封殺大陸電信設備巨頭華為後，北京已叫停了新一輪陸美貿易的日程安排。報導說，美方的一個談判代表團上星期已經前往北京，但現在安排陸美貿易談判的事宜已遭擱置。

美國總統川普15日簽署一項行政命令，禁止美國使用外國敵手的電信設備和服務，等於在實質上把華為完全排除在美國市場之外。同一天，美國商務部把華為及其70家關聯企業列入「實體名單」，禁止美國公司未經美國政府批准向這家大陸電信設備巨頭出售零件。

美國財長穆努欽在22日的聽證會上表示，陸美兩國元首非常有可能在6月底見面。他所指的「很有可能」是川普與大陸國家主席習近平6月28日至29日在日本大阪出席20國集團峰會之際舉行雙邊會晤。這將是陸美貿易談判陷入僵局後，兩國元首第一個能夠直接面對面的機會。

在陸美談判陷入僵局之際，這次兩國元首會面對於雙方重啟談判至關重要。戰略與國際研究中心(CSIS)中國力量項目主任葛萊儀曾表示，兩國元首會晤是讓雙方重返談判桌的唯一希望。

此外，據大陸外交部官方網站消息，當地時間22日，大陸國務委員兼外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克出席上海合作組織（SCO）外長會議期間對記者表示，近來陸美經貿摩擦引起國際社會高度關注。他在此次上合組織外長會上向各國外長表明，恰恰由於美方始終不願意解決中方的合理關切，反而採取極限施壓才導致磋商受挫。

王毅強調，陸方所作所為不僅是在維護自身正當合法權益，也是在維護國際關係準則，維護自由貿易體制。陸方介紹的事實真相得到了外長們的廣泛理解支持。剛剛發表的上合外長會議新聞公報明確寫明，上合組織成員國要共同反對任何形式的單邊主義和貿易保護主義。

(中時 )