大陸特命全權裁軍事務大使李松瑞士當地時間22日在日內瓦裁軍談判會議上，表明不會加入美俄軍控協議。李松批評美國以安全為名，肆意加劇國際緊張局勢，對國際和平和安全構成威脅。

香港01報導，李松批評美國把本國絕對優勢和安全利益凌駕於國際誠信與規則之上，退出國際條約和機制的同時，強化自身戰略攻防力量建設，加劇緊張局勢，挑起軍備競賽，破壞戰略穩定。

李松舉例名著唐吉訶德，諷刺美國到處豎立幻想中的敵人：「建基這種心態的安全政策，本身就是對國際和平與安全的潛在威脅。」李松表明，陸美俄三邊軍控談判的前提和基礎並不存在，陸方不會參加。

李松又稱大陸的核戰略與核政策在所有核武國家之中是最透明。大陸從來沒有任何見不得人的戰略意圖，任何國家都不會受到大陸核武的威脅。

李松批評美國把別國視為對手，並最終視之為敵人，即使對方根本沒有意思與其對抗。

(中時 )