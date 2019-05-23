大陸通信大廠華為遭到美國強烈制裁，日本企業也受到波及。Panasonic22日決定停止供應零件給華為。

美國政府要求外國企業，出口到美國的產品必須採用一定量以上的美國產軟體或技術，且要求禁止供應給華為。針對沒有遵守規定的外國企業，美國政府將施以課處罰金等制裁。

Panasonic過去一直供應華為智慧型手機相關零件，但因美國這次採取嚴厲措施而決定停止交易。

《日本經濟新聞》報導，Panasonic表示，「由於指定的產品對象有限，故對Panasonic的業績幾乎不會有影響」。

(中時 )