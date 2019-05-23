怕遭波及！日本Panasonic 決定停止與華為交易 12:012019/05/23 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Panasonic22日決定停止供應零件給華為。（路透社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸通信大廠華為遭到美國強烈制裁，日本企業也受到波及。Panasonic22日決定停止供應零件給華為。 美國政府要求外國企業，出口到美國的產品必須採用一定量以上的美國產軟體或技術，且要求禁止供應給華為。針對沒有遵守規定的外國企業，美國政府將施以課處罰金等制裁。 Panasonic過去一直供應華為智慧型手機相關零件，但因美國這次採取嚴厲措施而決定停止交易。 《日本經濟新聞》報導，Panasonic表示，「由於指定的產品對象有限，故對Panasonic的業績幾乎不會有影響」。 (中時 ) #美國 #華為 #企業 #日本 #零件 也許您會感興趣 推薦閱讀 發展我國資本市場投資論壇 6／5開講 04:092019/05/19 企業經營 暫停授權給華為 Google回應：現有設備可續用Google Play 12:252019/05/20 科技 霸氣！任正非：華為不需要美90天寬限期 09:542019/05/21 國際 Google暫停授權華為 官方回應都避談新機命運 14:202019/05/21 科技 華為手機從此不能用Gmail？大錯特錯了 15:112019/05/21 科技 Google不授權 未來華為手機到底能不能買？ 15:592019/05/21 科技 任正非：華為5G 三年內無敵 04:102019/05/22 財經要聞 政院認台代工安全 三星未必得利 04:102019/05/22 財經焦點 電信商下架華為 達人：言之過早 21:272019/05/22 生活 NCC要求華為總代理 定期回報善後服務 04:092019/05/23 財經要聞 國際熱門新聞 日本Panasonic 決定停止與華為交易 - 時事 - 中時 砍到見骨！不只華為 美考慮對5陸企斷供 - 國際 日新皇后雅子首度單獨執行公務 - 國際 - 中時 抗議大選不公質變 排華再起 - 國際大事 - 中國時報 川習會可能6月登場 美正準備3千億關稅大禮 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。