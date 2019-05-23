遠東航空因飛行時數限制，無預警停飛18日以後8條航線，影響約7000人，旅行社因此損失上億。台灣海峽兩岸旅行交流協會今與受害旅行社召開記者會，痛批民航局將爛攤子都丟給旅行社與旅客，是嚴重的「失職、失能」，呼籲政府應強制航空公司實施履約保險，若當天才取消行程應全額賠償旅行社。品保協會今日下午將與遠航敲定開會時間。

海峽兩岸旅行交流協會表示，飛行時數是民航局給出的規定，且各航空公司每月都需要成報飛行班表，等於民航局事前都知道飛行狀況，卻還發生此種狀況，痛批民航局根本是失職、失能。

海峽兩岸旅行交流協會理事長姚大光指出，觀光局對於旅行社的規範極多，然而民航局對航空公司的管理卻不是如此。旅行公會全聯會前理事長許揚哲表示，我國只有5家航空公司，瑞聯、復興倒閉，華航、長榮相繼罷工，現在遠航又突然停飛，且民航局核發多家「野雞公司」，只要申請就放飛，結果受害的都是旅行社，爛攤子由消費者承受，那要民航局做什麼？

許陽哲認為，民航局應要求航空公司與旅行社間，比照旅行社與旅客之間訂定國內外旅遊定型化契約，若航空公司3天前取消行程應賠償30％、1天前取消賠償50％、當天取消則應全額賠償。

旅行業品質保證協會副理事長黃文卿表示，目前正與遠航接洽會議時間，以商討其賠償機制，預計今日下午就會敲定時間。

遠航表示，遠東航空自6月起航班一切正常，5月航班取消部份已與直接合作旅行社協調航班取消後續相關處理辦法，非直接合作旅行社如有任何問題請與其上游旅行社洽詢。合作旅行社如有提出相關完整之單據，遠東航空會於第一時間協調及處理。

(中時 )