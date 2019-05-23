早早就用4連勝橫掃拓荒者晉級總冠軍賽的勇士，如今獲得額外9天休息時間，不過卓雷蒙格林的嘴巴怎麼可能就此閉上，23日訓練後表示，「老實講，我真的不在乎總冠軍賽對手是誰，因為無論是公鹿或暴龍晉級，我們都會面臨苦戰。」

「如果讓我選的話，我只能說，因為我是前鋒，我比較希望公鹿可以晉級，」卓雷蒙格林表示，「我想在場上對位『字母哥』阿提托康波，那絕對非常有趣，也非常具有挑戰性。」看來他似乎沒把暴龍明星前鋒里歐納德放在眼裡。

「公鹿與暴龍的實力都很堅強，兩隊都有很出色的外線射手，防守也很強硬，所以無論對上誰，我們都面臨巨大的挑戰，但在此同時，他們碰上我們也很頭痛，」格林說，「就像我一直說的，打好自己的球賽和東西，就會得到應有結果。」

難怪卓雷蒙格林如此深具信心，畢竟勇士在西區準決賽G5碰上杜蘭特傷退，隨後5場全贏，靠的不僅是「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生凶猛火力，更有格林的全能攻守兩端發揮，不管杜蘭特在總冠軍賽能否復出，勇士奪冠呼聲仍高。

(中時電子報)