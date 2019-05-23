今年屏東縣舉辦的台灣燈會，被稱為是「史上最美」的台灣燈會，內容精彩到被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」；市議員謝明源23日質詢說，明年台中舉辦燈會台中準備好了嗎？不要屆時成為台中「我漏氣」。觀旅局長林筱淇說，市府已完成20個局處分工並成立燈會辦公室，加緊規畫各燈區創意展現。

謝明源表示，今年的屏東燈會總計17天燈會，累計1339萬人參觀人次，僅用了5億元預算，創造了130億元商機成功將屏東品牌推向國際。台中相較於屏東，擁有相對優越的條件，交通方面有高鐵站、國際機場，位置適中、南來北往非常方便，接下2020台灣燈會主辦權的台中，是否能夠成為屏東第二？

謝明源表示，從觀旅局的業務報告中，看不到對於台灣燈會的籌備、規畫進度及規畫願景，只有空泛的口號，所謂相關單位是哪些單位？如何積極合作？如何帶動台中各區的能見度及經濟？感覺不出觀光局的企圖心。台中花博已造成虧損，希望2020台灣燈會不要再重蹈覆徹。

謝明源指出，屏東縣政府為舉辦燈會編列1.5億元因應、加上募款及中央補助款，總共約耗資5億元，吸引了1339萬參觀人次、創造130億觀光產值；再看2015年的台中燈會，當時是前市府團隊舉辦，總經費5億多元，吸引了1375萬參觀人次、創造120億元的觀光產值。台中市政府在2020台灣燈會目標要投入多少經費預算、吸引多少參觀人次、創造多少觀光產值？

謝明源說，申辦2020台灣燈會是盧市長在今年1月10日出席行政院會時親口爭取，但是卻讓人感受不到主辦燈會的積極度，且台中市政府爭取主辦權時已承諾將編列及募集經費達4億元；但觀旅局長至今卻說總經費預算還在評估中，懷疑市府團隊是不是還沒進入狀況？

林筱淇指出，燈會地點主燈區選擇后里花博及森林園區，盼再度讓這兩個園區發光發亮，畢竟花博耗費86億元都是人民辛苦的納稅錢，透過舉辦燈會使得場館獲得再利用，使其發揮更大效益及價值。燈會主燈區展期2020／2／8至2／23，，副燈區位於文心森林公園展期2019／12月中至2020／2／23。

林筱淇說，今年屏東燈會獲得中央政府投入鉅額經費補助及資源協助，因此辦得順利成功，觀旅局建請議員支持並為民發聲，協助市府向中央政府爭取經費補助；面對明年燈會，市府團隊將會更努力，有信心能帶給民眾一個精彩難忘的燈會。

(中時 )