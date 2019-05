退休做自己,前賓士CEO開BMW超跑出門!(截自BMW影片)

賓士CEO退休 BMW推致敬影片

退休對大部分人而言,代表終於可以做自己、過自己想過的生活。對於賓士汽車(Mercedes-Benz)前執行長蔡澈(Dieter Zetsche)來說,做自己竟然是開對手BMW跑車出門!

賓士汽車22日召開年度股東大會,66歲的蔡澈卸下擔綱13年的賓士CEO職務。為了向這位可敬的對手致意,BMW特地推出1支名為「The last day.」的紀念廣告。

身為百年汽車大廠,BMW的創意自然不同凡響,這支短短53秒的紀念廣告,開頭寫著:「退休就是終於可以做自己(Retirement is when you can finally be yourself)」,接著畫面是蔡澈向同事們道別的畫面。之後司機開著賓士轎車送蔡澈回家,蔡澈望著離去的賓士車,似乎若有所思…但接著畫面出現「Free at last」字樣,車庫門一開,蔡澈竟然開著售價近千萬台幣的BMW i8超跑絕塵而去!

對於BMW的創意,眾多網友讚賞不已,紛紛表示「簡單、出人意料、充滿趣味」、「脫帽致敬,敬你們的良性競爭和幽默」、「偉大的競爭、偉大的運動家精神」、「觸動人心的影片」。也有網友打趣表示,「他不是真的蔡澈,他是個演員」。

(中時電子報)