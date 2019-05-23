結核病是全球性慢性傳染病，若伴隨抗藥性，就更難治療。北醫大副教授參與的跨國研究，打破了世界衛生組織（WHO）主推的治療概念，證實短程療法對多重抗藥結核病的治癒率更高、成本更低，該研究已刊登於今年3月的《新英格蘭醫學期刊》。

根據疾管署統計，國內去年共新增120例新確診多重抗藥結核病例，今年1月至今則新增27例。截止目前為止，國內共有超過170名病人接受治療。

疾管署副署長莊人祥表示，只要結核病病患對2種藥物有抗藥性，就屬於多重抗藥結核病。北醫大醫學系內科副教授江振源表示，這類病患的死亡率約有1成以上。WHO建議採取20個月的治療方案，但療程拖的越長，病患就越有傳染的空間。

數年前，比利時某名醫師將7種結核病藥物重新組合，推出9至11個月的短程療法，於孟加拉開始使用。該名醫師發現，其治癒率可達8成以上，比傳統治療方案5至6成的效果更佳，然而因地緣因素，且未有臨床實驗，未獲國際重視。

江振源所參與的跨國團隊，耗時近10年，完成該療法的第三期臨床試驗，在蒙古、越南、南非、衣索比亞4國，收案424名病人，證實其效果不比WHO的建議療法差。除了治癒率達8成至8成5，所需的費用也不到1000歐元，便宜了約6成。副作用與傳統療法差不多，包括噁心、聽力及視力受損等，但因療程較短，病人受苦的時間也短。

該短程療法目前僅使用於非洲9個國家，包括尼日、盧安達、蒲隆地等，尚未引進台灣。北醫大表示，隨著該研究的問世，有望提高世界各國使用短程療法的意願，亦可能取代傳統療法，成為多重抗藥結核病的治療主流。

(中時 )