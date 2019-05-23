親綠的綠黨今公佈2020總統大選民調，在三腳督的情形下，高雄市長韓國瑜對上總統蔡英文和台北市長柯文哲，韓國瑜支持度穩居第一名寶座。而此民調更進行國民黨總統候選人互比，結果顯示韓國瑜的支持度遙遙領先鴻海董事長郭台銘11.8%。韓國瑜還是國民黨內最強的候選人。

綠黨今（23）日公布2020總統大選最新民調，在白綠藍「三足鼎立」戰局中，韓國瑜以30.1%領先蔡英文的29.7%、柯文哲的26.5%。

而國民黨內互比的話，韓國瑜支持度為38.2%，遙遙領先郭台銘的26.4%、前新北市長朱立倫的14.6%和前立法院長王金平的7.1%。而綠黨在4月所做的民調則為，韓國瑜31.2%，郭台銘28.1%，朱立倫12.2%，王金平為16%。短短一個月間，韓國瑜領先郭台銘已達兩位數以上，顯示韓國瑜還是國民黨內最強的明星。

本此民調是由綠黨委託展新民調科技中心執行，以市話50%和手機50%方式，成功訪問1008位台灣年滿20歲以上民眾，信心水準為95%，抽樣誤差正負3.1個百分點。

(中時電子報)