陳法拉身穿一套白色簡約婚紗，相當優雅。（圖／取材自陳法拉微博）

37歲香港女星陳法拉不只是國際華裔小姐亞軍出身，還是個學霸，高中以全校前十名成績畢業，進入美國艾文理大學主修市場行銷和國際商務，更以優異成績獲得獎學金，陳法拉2014年毅然放下演藝事業，赴美取得碩士學位，更值得為她開心的是，陳法拉梅開二度，和交往3年法籍男友結婚。

陳法拉在法國時間18日與交往3年的法籍帥男友結婚，兩人正式成為夫妻，消息曝光後，陳法拉也曬出婚戒，證實升格為人妻，同時，陳法拉昨也首度曝光婚禮照片，只見她身穿一套白色簡約典雅的婚紗，與丈夫恩愛相擁，畫面甜翻。

陳法拉發文透露這是一場有中式傳統的婚禮，現場有「囍」字貼紙還有湯圓和金飾，二婚的陳法拉藏不住新婚喜悅寫下：「跟大家分享喜悦 多謝你們的愛❤️#我們結婚了#」，網友也留言恭喜：「中西結合 要和姐夫長長久久喔」、「一定要幸福❤️」、「好棒的中式婚禮呢」。

(中時電子報)