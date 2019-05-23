台中榮總功能性神經外科主任鄒錫凱說，頸椎內視鏡手術優點是傷口相當小，且可保留患者自己的椎間盤。（馮惠宜攝）

38歲的吳小姐在生完二女兒後，天天右側睡餵母乳，此後經常因落枕到中醫針灸推拿，去年底她在一次中醫推拿後一出診間就立即感覺到上臂麻痛、灼熱，回到家沒多久痛到無法舉手，連穿衣、扣內衣都有問題，立即掛急診，檢查是第4、5椎椎間盤突出壓迫到神經，經到台中榮總採頸椎內視鏡微創手術減壓，隔日就出院且可以再抱小孩了。

吳小姐大女兒12歲，現在二女兒2歲，兩個女兒都餵母乳，但在二女兒出生後兩個月開始就經常會落枕，每回到中醫針灸推拿都可以恢復，但去年底一次推拿後卻變成痛到掛急診，醫師建議開刀治療，她憂心傳統頸椎手術需移除椎間盤並置入人工椎間盤，經收集資訊，轉而到台中榮總尋找功能性神經外科主任鄒錫凱採傷害較小的頸椎內視鏡微創手術，只有移除突出的部分椎間盤，保留了原有的椎間盤。

鄒錫凱表示：頸椎內視鏡手術僅約二小時，手術過程需全身麻醉，傷口大約0.7公分，術後當天即可下床、隔天出院返家，恢復期間建議戴頸圈保護一個月並避免劇烈粗重活動與勞務。其優點是傷害小、恢復快，可保留原有的椎體。

唯，頸椎如果椎間盤空間過於狹窄、椎體穩定性不足導致滑脫、骨刺增生過於嚴重、後縱韌帶鈣化或脊髓受壓迫嚴重等狀況，則不適合以頸椎內視鏡手術進行治療。

鄒錫凱也強調，吳小姐是不是因為長期右側睡姿勢不良，或是因推拿造成頸椎椎間盤突出壓迫到神經根，已不可考，唯未來她仍需注意姿勢，避免增加椎間盤頸椎耗損的動作。

(中時 )