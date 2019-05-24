台南火車站附近的北門路上，有間劉家楊桃湯，已傳承3代共80年，從1939年在東門圓環開店，經過兩次遷移至此，劉家的楊桃湯不用粉泡製，真才實料的用新鮮酸楊桃醃製3個月，爽生潤喉又解渴，除了單杯零賣，也裝整罐原汁供人購買。

劉家在80年前由第一代「養伯」開店，是現在劉姓老闆娘的阿公，劉姓老闆娘表示，劉家過去有地種植楊桃，但種出來的果實都過酸，賣不好價錢，阿公便想，用酸楊桃來醃漬成楊桃汁，風味正好，決定在東門圓環開店，改作成楊桃湯販賣，意外獲得好評，一賣就賣了三代。

經過兩次遷移，劉家楊桃湯遷到北門路上，遵循古法熬煮的楊桃汁可以喝出楊桃香氣，贏得年輕人的喜愛，店家表示，用醃漬3個月酸楊桃熬煮，才能逼出香氣。

店家還有另外加蜂蜜的蜜楊桃汁，口味更清爽。甚至推出瓶裝的原汁與濃縮汁，供客人帶回來稀釋食用。

劉姓老闆娘很好客，若與顧客聊的來，還會將醃製過的水果拿出來請客人品嘗，其中楊桃片吃起來沒有酸味，相當清甜。

店名：劉家楊桃湯

地址：台南市北區北門路一段34號

電話：06-2251887

營業時間：上午10：00到下午10：00

公休：不定時

售價：大杯楊桃湯每杯30元，小杯楊桃湯每杯25元，整瓶楊桃湯65元，整瓶原汁或濃縮汁各200元

(中時 )