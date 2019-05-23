一名女網友在超商遇到阿伯差點遭詐騙集團騙，她接著替阿伯回電詐騙集團，竟遭對方恐嚇「林北10分鐘內撂1、20個人去砍妳」，之後這名女網友表示自己的鬥志被點燃，直接開嗆對方。對話曝光後，網友們紛紛大喊，「本年度最勵志！」

女網友在「爆怨公社」還原事發經過，她表示，下午在便利商店遇到一個阿伯請她幫忙拍照傳LINE，結果發現對方是詐騙，於是替阿伯去找店員退點數，沒想到阿伯卻告訴她，「詐騙集團打電話來恐嚇要來砍人」。

女網友一時鬥志興起，電話接起來後，她馬上告訴詐騙集團，「我已經幫阿伯報警了」、「我哥是警官」，對方竟惱羞恐嚇，「敢破壞我生意？妳在便利超商等我！林北10分鐘內撂1、20個人去砍妳！」女網友回嗆，「喔喔，趕快來喔！老娘等你嘿。」之後便掛電話，更找來朋友在超商等，但對方並未出現。

網友看完整段對話，大讚原PO，「本年度最勵志發文耶」、「女漢子夠嗆，讚」。

(中時電子報)