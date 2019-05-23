大雨又來，用路人要特別小心！台中20日暴雨，已造成多處地下道積水癱瘓，北屯區聯外道路環中東路、松竹路一度積水約1個汽車輪胎高，1輛小貨車駕駛，衝進「深水區」，結果導致熄火，警方為恢復交通順暢，暴雨中「徒手推車」讓小貨車脫困。

20日暴雨造成道路排水孔排水不及，讓北屯區部分路段積水，雖警方出動人力在路邊指揮交通，但1名李姓駕駛仍沒注意，衝進淹水約1個汽車輪胎高的「深水區」，小貨車淹水當場熄火，車困於路中間，因而造成交通阻塞、回堵。

台中市警五分局松安派出所2名員警，立即封閉松竹路往市區方向道路，另於環中東路、松竹口疏導交通，指揮人車繞道，預防人車誤闖、發生危險。

2名員警化成「神力男超警」冒著暴雨，協助小貨車駕駛將拋錨車輛推至路旁，聯絡將車吊離恢復通車；警方呼籲，用路人應注意氣象並掌握災情訊息，慎防於豪大雨期間駛入地下道或低窪地區，造成車輛損失及災害發生。

(中時 )