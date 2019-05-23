台中女中綜合大樓因20日雨勢過大，有社團教室的輕隔間破損傷及2名學生。台中市政府教育局表示，2名學生經休息後已無大礙並返回教室上課；校方持續關心學生狀況，並協助申請學生團體保險理賠。設施損壞部分，校方已緊急叫修，預計5月25日修復，讓學生正常使用。教育局督促校方加強工程安全，若大雨影響上課，應採取適當方式遠離危險。

教育局指出，5月20日台中市遭逢大雨，台中女中位於淹水一級警戒區，當天中午，綜合大樓熱音社團教室的輕隔間破損掉落兩塊，2位一年級學生分別被打到頭部和手部；經護理師初步檢查，打中頭部學生覺得些微頭暈，2名學生於健康中心休息1節後已無大礙，返回教室上課。

校方護理師已通知家長留意學生回家後健康狀況，之後幾天也持續關心學生復原情形，並協助學生申請團體保險理賠。至於損壞的社團教室已由廠商修復中，修復期間校方已將現場圍起，避免學生靠近危險，預計5月24日可以修復。

教育局強調，校園安全不容輕忽，將持續督促各校加強檢視建築物、設備等安全，並協助校方進行必要的改善，以維護師生上課安全。

(中時 )