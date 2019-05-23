警政署「婦幼抱抱」youtube開播，今舉行記者會。（警政署提供）

兒虐事件讓人痛心不捨，警政署除落實各警察機關兒少保護通報機制，積極協尋行方不明兒少，為因應立法院本會期修正通過的兒童及少年福利與權益保障法，有關檢警及早介入相關防護機制，並於今(23)日舉辦「強化婦幼安全被害預防及偵查工作研討會暨YouTube「婦幼抱抱(NPA care U)」宣導平台啟用儀式，由主任秘書鍾國文主持，並邀請網絡單位共襄盛舉，全方位守護兒少。

活動開場由高雄市警局婦幼隊女警，身著新式警察制服，帶來兼具創意與實用性的波麗士防身舞，新潮動感，活力四射；並針對兒童自我保護設計了防身三招：老鷹抓小雞、溜滑梯及蹺蹺板，實用又好學。此外，亦結合人身安全觀念的建立，讓兒少自我防衛能力更加提升。

署長陳家欽表示，兒童是生命的延續，是國家未來的主人翁，若沒有安全的成長過程，社會就會發生問題，就會不健全。近年兒虐防治議題日益受到社會大眾的關注，政府的「積極作為」與「強制介入」已是兒少保護工作的必然趨勢，我全國警察一定會加強兒少人身安全的保護工作。

陳家欽並提及一個印象深刻的個案，2017年間，某縣市婦幼隊，刑警及社工圍著1名甫因詐欺通緝到案的年輕女子，努力想說服她交待2歲長子的下落，女子閃爍其詞，無法交待孩子去向。

雖社工與員警查知該名女子住所，但女子表示孩子未與其同住，致使訪視工作陷入困境，幸好將該女子解送地檢署後，在檢察官勸說下，女子終於同意帶同社工及員警返家找到該幼童，迅即將骨瘦如柴的孩子送醫治療，並進行緊急安置。

警政署說，上述案例困境，在今年兒童及少年福利與權益保障法修法增訂第70條之1賦予社政機關即時強制調查權後，已獲得有效解決。如果社工訪視、調查或處遇遭拒絕，合理懷疑兒童及少年有危險、危險之虞或有客觀事實認有必要者，社政機關即可請求警察機關協助對於住宅、建築物或其他處所為即時強制進入之作為，以即時保護兒少安全。

警政署主秘鍾國文表示，因應近期兒少保護相關法令的修正，透過本次研討會跨領域的經驗分享，將可達到標竿學習的效益；此外，警政署成立「婦幼抱抱」宣導平台，目的在整合全國各縣市婦幼安全宣導資源，運用時下流行的社群媒體直播技術，將宣導影片中人身安全被害預防的巧思創意行銷推廣出去，未來並將結合有獎徵答及宣導徵文創意比賽等方式，提升民眾的參與度，亦將規劃邀請專家學者就特定婦幼保護議題進行專訪直播，並與民眾進行線上互動。

警政署指出，婦幼安全之守護除由政府部門跨專業領域合作外，更仰賴社區守望相助隊、社團、志工及鄰里長等人力資源，走進家戶深入關懷宣導，以貫徹社區暴力零容忍，守護婦幼零傷害。

(中時 )