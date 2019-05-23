台中監獄與弘光科大攜手開辦受刑人太陽光電乙級技術士培訓班，老師余森年(右)進行指導。（陳淑娥攝）

台中監獄受刑人接受太陽光電乙級技術士培訓。（陳淑娥攝）

目前太陽光電產業夯，相關人才相當欠缺，台中監獄受刑人搭上綠能行列，前往弘光科大受訓140個小時，學習配線、架設太陽能板等技能，將在6月下旬參加證照考試，希望學習一技之長在出獄後找到一片天！

法務部矯正署委託弘光科大辦理「太陽光電設置職類乙級技術士技能檢定培訓班」，挑選出10名大專畢業受刑人受訓，23日舉行開訓典禮，典獄長邱鴻基親自前來勉勵學員習得一技之長。

弘光科大環安系副教授余森年指出，課程包含實務操作、量測、故障排除3部分，學員從零開始，一開始進度比較慢，經過不斷操作、訓練後，幾乎跟的上專業人員，面對下個月考證照，通過率應該會不錯。

余森年說，目前太陽光電產業很夯，相關人才都很欠缺，一般相關人員的專業薪水，日薪依照能力不等從1500元到2500元不等，月薪則更高。學校開設專業訓練課程，可以強化光電產業人員的知識，讓學員有更安全的操作模式，技術也能學得更札實，受刑人通過考照後，證明擁有相關的技術能力，廠商聘用意願及信任感比較高。

弘光科大校長黃月桂表示，台中監獄受刑人培訓專班有98小時學術科課程，學校利用高教深耕計畫經費，提供42小時術科加強訓練課程，共計140小時，希望能順利考取乙級證照。

(中時 )