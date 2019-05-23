同婚專法明天上路，內政部昨公布同性結婚書約樣式，遭疑有差異歧視，不希望出現「同性」二字，行政院發言人Kolas Yotaka目前外界看到的都是之前的範本，下午內政部網站會正式公告結婚書約，不會有同性兩字，其他文件也一樣不會出現「同性」二字。

內政部昨一口氣「同性結婚書約」、「未成年人同性結婚法定代理人同意書」、「終止同性結婚協議書」及「未成年人終止同性結婚法定代理人同意書」等4份文件樣式。但部分人士質疑「同性」字眼涉及歧視，

Kolas外界所看到的都是示意範本。下午內政部就會在網路上更新，明天即將上路的正式書約，其中不會見到「同性」兩個字，不會出現任何歧視性用語。

行政院長蘇貞昌在院會中也裁示，「司法院釋字第748號解釋施行法」以專法方式提出，從名稱到條文絞盡腦汁，字斟句酌，在立法院表決時，那麼多的立委投下關鍵性的一票，在大法官會議解釋所定期限前完成立法。

蘇揆說，對政府來說，法案的通過是政府服務的開始，明天就是同婚專法開始施行的日子，再次祝福等待一輩子同婚登記相愛的戀人都可以結婚，也請相關部門務必妥適做好各項相關準備作業，該宣導的要宣導，只要取得合法婚姻身份，該有的權利與福利待遇皆無不同、相關作業上該一切如常的一切如常如各戶所辦理結婚登記的「結婚書約」，如確有需調整的就調整，務必做好配套措施。

蘇揆也特別請政府部門服務的同仁要率先以身做則，不論你的信仰、價值取向為何，在從事相關業務服務時，請一視同仁的以高興、祝福的心情看待每一對前來辦理結婚登記的新人，不能有任何歧視性言行。教育部在相關課本、教材上、教師在講授相關課程時，都要對此一新的法律有所瞭解，並傳輸正確性別平等觀念。政府必須從自身做起，才能營造一個對人人都友善的環境，希望大家一起繼續努力。

蘇揆也向國人報告，這次只是通過一個成人之美的法案，民法的婚姻還是限定一男一女，一夫一妻制度没有改變，非同志者完全沒有受此法案的影響。無論你的性別傾向為何，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，只有相互包容的接受不同，和善的對待彼此，才能使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。

(中時 )