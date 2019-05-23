台21線0.5K發生大樹倒塌，巨大樹幹橫倒路面，除造成交通中斷，並扯斷2根電桿，導致400餘戶停電。（王文吉翻攝）

巨大樹幹壓斷11000伏特的高壓電，電纜應聲扯斷前後2根電桿，台電出動大批人力全力搶修。（台電提供）

台電派員冒雨搶修，預計23日中午過後方可搶修完成，恢復供電。（台電提供）

連日強降雨沖刷，台21線0.5公里23日凌晨因邊坡土石鬆軟，路樹應聲倒塌，並壓斷電線桿，造成台中東勢400多戶停電，台電接獲通報，立即派員往搶修，預計中午恢復供電。台8線中橫便道谷關至德基路段柔腸寸斷，共有17處發生土石崩塌及路基掏空等情形，谷關工務段趁雨勢空檔派員搶修，評估6月30日才能恢復通車。

中橫便道自18日起受連續豪大雨影響，多處路段受損嚴重，谷關工務段緊急封閉，並利用雨勢空檔，派員進入便道勘災，多達11處路段有土石流、邊坡崩塌，路基掏空等情形，因雨勢一波接一波，災情持續擴大，截至23日中午為止，便道內公有17受損。

谷關工務段長呂正安指出，中橫便道以11.8K 青山橋災損最為嚴重，因大量土石堆積造成橋體變形，將請專家學者會勘評估結構是否受損。另便道外63K有侵蝕溝夾帶大量土石沖毀明隧道工程，施工機具也遭掩埋。

谷關工務段加派人力機具，雙頭併進搶通。呂正安表示，因災害擴大需緊急施作臨時便道，預估6月30日搶通恢復通行。另為維護大梨山地區民眾就醫、就學及民生採購需求，豐原客運往返梨山、谷關的865公車，22日起依原6506路線改道埔里、清境、合歡山行駛。

往來台中東勢、南投國姓的台21線，23日凌晨2時許發生路樹倒塌，1棵3層樓高的大樹從0.5K邊坡橫倒路面，巨大樹幹擊中11000伏特的高壓電，電纜應聲扯斷前後2根電桿，造成84戶民宅及402處果園停電。

台電東勢服務所所長鄧正盛表示，台電凌晨接獲通報，已派員前往搶修，因山區雨勢不斷，且邊坡土石鬆軟，為顧慮施工安全與進度，預計23日中午過後方可搶修完成，恢復供電。

(中時 )