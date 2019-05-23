光芒在主場迎戰作客的道奇，前6局雙方戰成1比1平手，而此戰一大亮點就是光芒外野手凱麥爾(Kevin Kiermaier)，他在6局上半一記100.6英里(約161.9公里)的回傳球，成功長傳助殺想要闖本壘的貝林傑(Cody Bellinger)。7局下更和隊友A.賈西亞(Avisail Garcia)各轟一支3分炮打下勝基，攻守俱佳的好表現幫助光芒以8比1戰勝道奇。

雙方1比1平手時，6局上半2人出局，一、二壘有人的情況下輪到羅素馬丁(Russell Martin)打擊，瞄準一顆95.9英里(約154公里)的速球擊成中外野方向安打，眼看二壘上的貝林傑要繞過三壘回本壘攻下超前分，這時光芒中外野手凱麥爾一記漂亮的回傳球，不但處理超迅速角度也很精準，以100.6英里的速度傳向本壘成功刺殺貝林傑，也硬生生阻斷道奇的攻勢。

接著就在7局下半，道奇換下先發投手希爾(Rich Hill)，本場比賽主投6局僅被敲5支安打、失1分，另外送出7次三振，沒想到換投是噩夢的開始。光芒趁道奇後援投手不穩之際，單局靠著A.賈西亞(Avisail Garcia)和凱麥爾2發3分炮、以及隊友安打，單局海灌7分大局，最終就以8比1痛擊道奇，將系列戰扳平成1比1。

(中時電子報)