日本三井不動產進軍台中市東區台糖湖濱生態園區，對停車問題嚴峻的東區將更惡化，市議員邱素貞23日在業務質詢中建議交通局未雨綢繆儘速解決；交通局長葉昭甫表示，會就現有公有地檢討興建立體場，也鼓勵民間以私有地申請獎勵措施開發停車場。

市議員邱素貞、謝明源、蕭隆澤、陳淑華23日聯合質詢表示，隨著台中火車新站啟用，由南山人壽與秀泰影城集團聯手打造的秀泰廣場，以及位在台中車站復興路出入口的大魯閣新時代，鄰近的建國市場，再加上日本三井不動軍進軍東區台糖湖濱生態園區，預計投資百億興建大型購物商場，東區休閒生活圈已成型，人潮就是錢潮。

為解決車輛大量增加，停車不足問題，邱素貞建議比照台中公園、中正公園開發地下停車場方式，自台糖湖濱生態池一帶，開挖地下停車場，連結干城地區，規劃停車空間，以及利用台糖區段徵收配餘地約1.1公頃土地，興建停車場，以滿足當地停車空間需求。

葉昭甫指出，東區近幾年這幾年幾個計畫發展，前景可期，會帶入很多商業機能，民眾進來量會變大，中短期要發展停車場，長期要大眾運輸系統，可考慮跟公園學校合作建立體停車場，由於東區本就缺公共用地，會想法解決。

對於邱素貞建議比照台中公園與中正公園開發地下停車場方式自台糖湖濱生態園區開挖地下停車場，連結干城地區規劃停車空間，葉昭甫說，干城地區在大智路開通後會更方便，湖濱園區是台糖用地，要看看有沒有開發機會可以合作。

台糖區段徵收市府可獲配餘地約1.1公頃可否開發停車場，地政局長吳存金表示，湖濱園區開發成本已花十五億元，這塊配餘地必須公開標售，不然財務不能平衡。

葉昭甫表示，今年開始有十二場前瞻計畫在走，明年也在爭取相關計畫案，立體停車場興建會繼續努力，公有地檢討可否開發立體停車場，鼓勵民間也可參與興建，透過私有地申請獎勵措施開發停車場。

(中時 )