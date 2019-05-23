民進黨中執會原本要討論總統初選未完成決議，英派人數占優勢，但黨主席卓榮泰又收回表決權，桃園市長鄭文燦23日表示，中執會的方案可以經過蔡賴雙方意見後來討論，若有更大的共識那是更好，如果沒有共識的話就要送下禮拜的中執會決定。

對於賴清德提出他和總統蔡英文與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他無條件支持蔡總統競選連任；若他贏韓，韓又贏蔡總統，那請支持他出馬競選總統，鄭文燦表示，這還沒有經過協調，沒有辦法在協調前發表任何意見，那另外因為中執會已經有相關的提案，提案的內容也需要進一步討論。

原本挺英派用人數優勢去表達提案，是否符合民主程序？鄭文燦表示，中執會本身就是民主機制，因為中執會有30幾個中執委，有立法委員、有縣市首長、有地方議員、有經過票選的中執委，這在黨內的代表性是很高的，基本上中執會也不應該被汙名化，它本身就是民主機制。

「我想事緩則圓，如果能夠達成共識，未必要表決」，鄭文燦對於蔡英文陣營發言人阮昭雄說黨主席卓榮泰沒收中執會的表決權利表達意見，他認為，如果說有更高的共識的話，大家用共識決也可以，中執會畢竟是民主機制，本來多數決是常態，那共識決是更好。

(中時 )