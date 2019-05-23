海空軍一連2天在臺灣東部海域執行戰備任務訓練。國防部特別派專人拍攝記錄並製成影片給國人一睹國軍戰訓成果，從這支短短一分鐘的影片中，海空軍各型火力與機艦實彈齊發，震撼整個東部太平洋濱及國人的視界。

影片中主角，就是參演的基隆級、成功級、派里級、濟陽級、康定級、錦江級艦、沱江艦、光華6號飛彈快艇，以及S-70C反潛直升機、P-3C反潛機；空軍F-16、幻象2000、IDF戰機等三型戰機。

從片中可以清楚看到，海軍支隊編成戰術適合應變多重威脅的圓形編隊，同時提出空援申請，申請岸置防空陣地及運用艦載防空飛彈，對敵空中目標攻擊，並戰管空軍戰機攔截來犯敵機，以及掃蕩敵突擊快艇。

接著反潛由P-3C反潛機於空中及海面偵搜敵潛艦，濟陽級艦及錦江級艦則先後以反潛火箭及深水炸彈攻擊水下目標；海軍S-70C反潛直升機也在銘傳艦上起飛，執行海空聯合反潛。

同時為了支隊各軍艦亦依序以5吋砲、76砲及方陣快砲等主砲對敵艦隊進行射擊，並發射干擾彈造成大面積干擾雲，降低飛彈威脅；空軍F-16、幻象2000及IDF戰機，則分別發射響尾蛇、魔法及劍一飛彈，精準命中空中目標。

海空軍東部外海實彈操演。

操演最後，左營艦模擬火砲系統故障，向支隊提出物資整補需求；基隆艦考量敵情威脅，採高線傳遞方式，進行海上機動整補作業，整個影片相當緊湊，但也可充分看出軍方對於宣傳的用心。

(中時電子報)