蔡政府為了吸引更多台商回台投資，祭出了200億元的融資利息補貼，不過國民黨基隆立委初選參選人黃希賢質疑，貸款100億，年息只要3000萬真的是利多的政策？痛批蔡英文總統美其名是要吸引台商回流，實則是藉此拉抬選情，大灑鈔票政策買票。

黃希賢指出，其實從中美貿易大戰開打後，過往在大陸投資的台商就已經開始逐漸回流，據統計台商申請回台投資金額已將近2900億，國發基金是否補助並非台商回台投資的絕對關鍵。

他說，這次國發基金配合蔡英文的政策提供融資利息補貼不會有孳息和盈餘的分配，如果蔡政府繼續將國發基金當成政策買票的工具，並且持續加碼補助金額，只會讓基金的規模不斷流失，同時混淆國發基金的主要功能。

黃希賢還說，此外國發基金只補貼回流台商對於原本就在台灣的廠商不公平，他希望國發基金回歸原本的政策任務，依循產業創新條例第30條所定國家發展基金用途，否則淪為政客政策買票的工具，只會讓國發基金「劫貧濟富」並由全民共同承擔惡果。

(中時 )