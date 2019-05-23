國人一年捐多少血？根據中華民國血液病學指出，去年台灣全血捐血總量達約591515.25公升 ，大約相當於169輛水箱消防車的儲水量，民眾除關心血源是否足夠之外，也要了解輸血背後潛藏的風險，長期輸血入超過20袋血時，就有很大風險出現鐵質沉積，可能引發心臟衰竭及心肌症等風險，提醒長期定期接受輸血患者應每3個月檢查血清鐵蛋白濃度，避免成為「鋼鐵人」。

中華民國血液病學會秘書長、臺大醫院小兒部血液腫瘤科盧孟佑醫師表示，輸血是很常見的治療方式，小至手術急診，大至慢性疾病治療，輸血是許多人一生中曾經歷過的必要醫療處置，但不少民眾卻不知道輸血後可能出現搔癢皮疹、發燒、發冷、頭痛、心跳加速、呼吸不順暢等短期不良反應，甚至導致過敏休克反應。

另外，因慢性病需長期輸血者，血液中的鐵會隨著每次輸血而逐漸沉積於體內，長久下來若未將多餘的鐵排出體外，過高的鐵將對體內各器官造成莫大負擔，嚴重時更會引發諸如心臟衰竭、肝硬化等併發症。

臺北榮總輸血醫學科主任劉峻宇醫師表示，正常人的血清鐵蛋白濃度為250～300 ng／ml，若濃度超過300 ng／ml以上就算是過量，臨床上則是將需要治療的標準訂在1,000 ng／ml以上。

而一袋紅血球濃厚液(約150 ml)含有200 mg的鐵，患者若累積輸入超過20袋血時，就有很大風險出現鐵質沉積，且血清鐵蛋白濃度越高時，發生鐵沉積併發症的風險也越高，提醒長期定期接受輸血患者應每3個月檢查血清鐵蛋白濃度，並及早與醫師討論排鐵治療的必要性，如此才能有效降低鐵質沉積所帶來的併發症風險，千萬別讓輸血同時成為「救命」與「要命」的雙面刃。

為打破民眾對衛教影片的呆版印象，血液病學會與臺北榮總打造新生代輸血超級英雄《易鐵俠》，透過生動有趣的劇情來傳遞輸血安全的重要性，同時呼籲長期輸血患者應定期檢查體內鐵蛋白數值，若有需要可服用排鐵劑進行排鐵治療，以維持良好生活品質。

(中時 )