前行政院長賴清德提出民進黨總統初選新解方，遭到蔡英文總統否決， 蔡英文今天再度喊話對黨的民主機制有信心。並重提「蔡賴配」，強調「從頭到尾，我都沒有改變，2020最強的勝選組合就是1＋1大於2，我也相信這是多數支持者和黨內同志的共識」。

民進黨總統初選民調方式昨天未能在中執會做出結論， 將移到下週三決定， 蔡英文總統昨天重砲轟擊民進黨中央，也讓支持者再度陷入焦慮。

蔡英文今天在臉書和通訊軟體群組貼文表示，她知道很多人關心初選，今早看報紙也許有些人會覺得焦慮。「不過，身為總統，我想跟大家報告，昨天國際上發生的事」。

她說，昨天，美軍的神盾艦經台灣海峽自由航行，我們國軍依照規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握台灣周邊海、空域的動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請大家放心。

蔡英文強調，自己對執政成績有信心，對2020勝選有信心，對黨的民主機制有信心。「從頭到尾，我都沒有改變，2020最強的勝選組合就是1＋1大於2，我也相信這是多數支持者和黨內同志的共識」。希望大家能冷靜思考，做正確的選擇。

(工商 )