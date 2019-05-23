「風行者」演員群扮成宇宙環保使者，右為竹圍工作室創辦人蕭麗虹。（廖德修攝）

524台北氣候緊急遊行明（24）日下午在立法院外登場，主辦單位邀請民眾帶著家裡的動物抱偶參與遊行，並仿效舊約聖經中挪亞的故事，一起登上特製的緊急方舟避難。也藉此提醒各界，溫室效應已導致地球持續升溫，氣候劇烈變遷，恐將造成毀滅性災難，一定要守住1.5℃的防線。

日前北部大豪雨，位於淡水河岸的竹圍工作室也遭殃，駐村創作的國內外藝術工作者一夕之間都成了氣候難民。竹圍工作室創辦人蕭麗虹今（23）日表示，明天這些藝術工作者也會站出來參加遊行，並裝扮成熱帶雨林鳥、淡海鯊魚等瀕臨絕種的動物，登上緊急方舟接受庇護，象徵渡過毀滅性的災難。

台灣匯川聚場藝術總監張忘今天特別率領風行者演員群，扮成來自外太空的宇宙環保使者，在立法院群賢樓前亮相。張忘表示，氣候災難會讓全球各地的人沒有未來，希望民眾明天走出家門加入遊行，提醒各界注意，別讓地球的環境繼續惡化。

發起這項名為「周五為未來，台灣站出來」台北氣候變遷遊行的公民團體之一、台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，這是為了響應瑞典少女、諾貝爾和平獎候選人桑柏格所號召的全球氣候行動。明日台北除了有氣候緊急遊行，台灣學生聯盟也會在立法院旁舉辦「氣候共學堂」活動。

葉光芃說，台北以外，搶救大潭藻礁行動聯盟則在桃園市政府前發起「為孩子的未來靜坐」，護藻礁、抗暖化。台中也有「守住1.5℃抗暖化護台灣」集會，全台已有20個以上縣市安排「守住1.5℃」排字舉牌，高雄西子灣還有沙雕消波塊與淨灘行動，共同呼籲國人重視氣候變遷的危機。

(中時 )