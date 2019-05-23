PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲屢傳失言爭議，日前又因在議會殿堂偷罵台北市議員王世堅「垃圾」，引發抨擊。網友針對柯曾評「台北市議員水準比較高」一事，指出他跟高雄市長韓國瑜，同樣被議會質詢「選不選總統？」二人並無差異，故認為柯嚴重失言該道歉。

網友在PTT論壇發《請柯市長回答》一文：「今天早上天亮的時候，下起了雨，這讓我想到柯市長所說的：『等天亮，等下雨。』『請問柯市長，你現在是不是準備出兵了！請具體回答。』X市議會一堆憨仔問這種問題，我真的快笑死了！到底是誰無心市政，那麼多都在問選總統！柯文哲：『台北市議員水準比較高。』這句話真的是失言，到底高到哪裡去？哈哈哈！」

此文一出，引來網友不滿回覆：「高雄市議員質詢內容大都是針對高雄市政。台北市議員質詢內容大都是針對市長會不會選總統。這樣相對比你跟我說台北市議員水準比較高？柯市長，你嚴重失言了。請道歉。」

其他網友也紛紛留言：「真的，柯市長應為此失言道歉」、「真的，我對那句話水準高超不爽，明明一堆不及格的」、「像王世堅那種，不要說30，根本是負的，到底哪裡水準高」、「人家明明指的是均值，有全部看完再來嘴」、「台大醫科有人沒考上執照，可以說水準哪裡高」、「至少看過珊珊再說」。

(中時電子報)