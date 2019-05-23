民進黨內總統初選協調陷入僵局，前行政院長賴清德提出讓步辦法，卻被外界質疑有羞辱蔡英文的意味，對此，賴清德行動辦公室發言人李退之（見圖）23日在立法院群賢樓外受訪表示，絕對沒有這樣狀況，既然是協商，卓主席、五人小組都希望雙方提出走下去意見，盼大家都有最大包容心及誠意，讓初選成功推出黨內最強參選人。（劉宗龍攝）

民進黨昨天針對總統初選召開中執會，前行政院長賴清德再提新策略，新方案中僅有一個選項是對自己有利，外界質疑是不是在羞辱小英、讓她勝之不武；賴清德發言人李退之表示，「絕對沒有這樣狀況，我說句實在話，昨天賴院長前往中執會，我們所有幕僚完全不知情，賴院長接到通知立即展現最大誠意，我們當然尊重賴院長這樣的決定跟提議」。

前行政院長賴清德再提出新策略，「只要小英總統贏韓國瑜市長，我沒有條件支持蔡總統競選連任」。韓國瑜回應，「愧不敢當」；李退之表示，韓國瑜同意參加國民黨初選，沒有什麼愧不敢當的問題。

「只要小英總統贏韓國瑜市長，我沒有條件支持蔡總統競選連任」。李退之說，賴清德新提案是在最不更動黨初選公告辦法下，他認為民進黨可以贏的方案，李退之喊話民進黨同志維護民主機制。

對於外界質疑賴陣營喊出不要改變初選規則，但新提案也是一種更改，李退之說，「其實大家認真去看，民進黨已經公告的民進黨初選民調辦法，這已經是最不去更動公告辦法下，最能維持民進黨長期民調辦法的機制，過去辦初選，大概是民進黨在台灣民主上不可抹滅的地位。

他強調，這樣的歷史地位，從來沒有在公告辦法之後再去改規則的，這樣的民主資產希望民進黨同志一起來維護。

李退之指出，賴清德是在中執會進行到一段落，在黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、初選五人協調小組以及蔡賴雙方協商代表休息過程中，由卓榮泰要求雙方代表連絡雙方候選人時才親自到黨中央，他強調，賴清德沒有參加中執會，僅是在貴賓室跟大家提供他認為或許可以走得下去的贏得策略。

李退之強調，民主不只是多數決，也包含最基本的法律原則，就像參加一個比賽，也是照著比賽規則走，這是最基本的民主素養，希望黨中央能繼續維持和諧團結，一起打贏明年總統大選。

賴清德中執會後提出新策略，「第一個情況，如果小英總統贏韓國瑜，我無條件支持她競選連任；第二個狀況，如果我沒有贏韓國瑜，我也全力支持蔡總統連任；第三個情況，如果我贏韓國瑜市長，韓國瑜又贏小英總統，我請小英總統還有黨提名我出馬競選總統」。

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(中時 )